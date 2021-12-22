ПриватБанк запускает новый способ бесконтактной оплаты

Государственный ПриватБанк с 21 декабря запустил тестирование новой технологии бесконтактной оплаты смартфоном по NFC-меткам, сообщает UBR.

Такой способ – максимально простой и удобный как для бизнеса, так и для потребителей, заявили в пресс-центре банка.

Принцип заключается в том, что клиент оплачивает услугу или товар, приложив смартфон с NFC к специальной платежной "метке", которую можно наклеить на кассах или в других удобных местах. Например, в ресторане это могут быть столики. Платеж завершается в мобильном приложении "Приват 24".

"Эта технология на сегодняшний день – самый простой и доступный для бизнеса способ принимать бесконтактные платежи. Она разработана для предпринимателей и небольших торговых точек, предприятий общепита и позволяет оплачивать покупки и услуги в один клик с помощью смартфона" , – сказано в сообщении.

Чтобы подключить услугу, бизнесу необходимо оформить онлайн заявку в банке через личный кабинет сервиса или "Приват24 для бизнеса" и получить комплект специальных NFC-меток. Новый сервис будет доступным после завершения процесса тестирования, его смогут заказать все клиенты услуги эквайринга.

Тестирование услуги проходит в торговых точках и предприятиях общественного питания столицы.