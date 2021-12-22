Самое первое SMS в мире продали на аукционе

Первое текстовое сообщение было отправлено получено сотрудником Vodafone Ричардом Джарвисом 3 декабря 1992 года, сообщает Сегодня.

Vodafone выставила его на аукцион в Париже как NFT, а выручка будет направлена Агентству ООН по делам беженцев для поддержки насильственно перемещенных лиц, пишет Mint.

Оно содержало всего два слова – "Merry Christmas", и просто поздравляло Джарвиса с Рождеством.

FOR SALE: World’s first text message ????, 1992 #NFT



Used once, over 14 characters, festive theme ????



To be auctioned 21/12 with proceeds going to @UNHCRUK ???? — Vodafone UK (@VodafoneUK) December 14, 2021

Победитель торгов, который заплатит эквивалент 121 тысячи долларов в криптовалюте Ether, получит право собственности на подробную и уникальную копию исходного протокола связи.

Основатель аукционного дома Максимилиан Агуттес подчеркнул, что полученное в 1992 году сообщение является историческим свидетельством человеческого и технологического прогресса.