Билл Гейтс предрек скорое завершение пандемии

Пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, и в этом человечеству поможет новый штамм "Омикрон". Таким мнением поделился основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, сообщает Корреспондент.

"Омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев. Эти три месяца могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году" , - написал Гейтс.

В то же время он заявил, что к новому варианту COVID-19 следует относиться серьезно, поскольку "до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы он вызывает".

"Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как "Дельта", то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный" , - предрек миллиардер.

Наконец, Гейтс призвал вакцинироваться от коронавируса, носить маски, избегать больших скоплений людей и заботиться друг о друге.