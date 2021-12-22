Новый год во время пандемии: прогноз развития COVID в начале 2022

Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 6610 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю, отметили ученые.