Спрос на доходные дома может вырасти вдвое

В течение следующих нескольких лет спрос на доходные дома разных форматов может возрасти более чем в два раза. Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер инвестиционно-девелоперской компании INSPI Development Владимир Семенцов, сообщает UBR.

Отметим, что к 2025-му в портфеле компании запланировано более 10 объектов, среди которых сеть сервисных апартаментов, объекты коммерческой и жилой недвижимости.

В настоящее время, говорит эксперт, спрос на доходные дома сконцентрирован преимущественно в крупных городах Украины (Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе), где есть большая потребность в долгосрочной аренде жилых помещений площадью 25-50 кв. м.

По данным эксперта, на протяжении 2021 года в общей структуре спроса на аренду жилья популярность найма апартаментов в доходных домах составляет около 10%. Однако предложение такого жилья существенно ограничено и может удовлетворить максимум 20% арендаторов.

В то же время в зависимости от экономических условий в том или ином регионе количество арендаторов, которые будут переориентироваться на доходные дома, будет постепенно расти.

В ближайшие несколько лет в таких городах, как Киев, Львов, Одесса и Харьков ожидается существенный рост популярности аренды апартаментов в доходных домах. Можно говорить о том, что доля потенциальных арендаторов в доходных домах разных форматов будет расти в соответствии с существующим предложением.

"К 2025 году количество доходных домов в крупных региональных центрах может возрасти с имеющихся 1000 номеров до 2000-3000 апартаментов (около 30 доходных домов), львиная доля из которых будет сконцентрирована в Киеве (более 40%), Львове и Одессе (около 25-30%)" , – отметил Владимир Семенцов.

Среди наибольших преимуществ аренды в доходных домах можно назвать следующие:

возможность гостиничного обслуживания, возложенного на управляющую компанию (рум-сервис, ресепшн, клининг, оплата коммунальных расходов);

обустройство удобного и современного лобби;

наличие дополнительных объектов инфраструктуры формата live-work- play (кафе, фитнес-центры, магазины, встроенные небольшие ТЦ, коворкинги);

безопасность проживания;

закрытая территория;

наличие паркинга и т.д.

Потенциальные наниматели апартаментов в доходных домах настроены получить максимальный комфорт от проживания, начиная от уборки в номере, возможности дистанционной работы, заканчивая отдыхом в кафе прямо в доме.

"Именно поэтому застройщики, планирующие реализовывать проекты в этом сегменте недвижимости, постараются воплотить все имеющиеся преимущества жизни в новостройках, добавив элементы чисто гостиничного сервиса" , – подчеркнул соучредитель и управляющий партнер INSPI Development.

Владимир Семенцов считает, что развитие сегмента доходных домов будет зависеть от нескольких важных факторов, среди которых:

инвестиционная привлекательность как для девелопера, так и частных инвесторов (пассивные инвестиции, шеринговые инвестиции на стадии строительства и эксплуатации и т.д.);

уровень платежеспособного спроса.

По его словам, стоимость проживания в апартаментах, сопоставимых с площадью однокомнатной квартиры, в зависимости от класса объекта может быть дороже на 30-40%. Однако, подмечает эксперт, уровень комфорта и дополнительные преимущества существенно влияют на популярность такого типа жилья.