BMW продолжит выпуск ДВС еще несколько десятилетий

Немецкая компания остается верной традициям. BMW заявляет, что дизельные двигатели просуществуют еще как минимум 20 лет, а бензиновые – все 30 лет, сообщает 2drive.

Большое внимание в автомобилях будущего немцы уделяют именно двигателям. Прежде всего гибридным силовым установкам. Несмотря на все это, совсем недавно представители руководства предприятия заявили о том, что намерены инвестировать в развитие дизельных двигателей еще не менее 20 лет. В бензиновые двигатели баварская компания вообще собирается вкладывать средства еще 30 лет.

Этот план является наиболее мягкой версией постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания в пользу нетрадиционных силовых агрегатов. Прежде всего речь идет об электромоторах. По словам представителей BMW, имеющаяся структура рынка и спрос на электрокары не позволят компании мгновенно сместить приоритеты в производстве.

В своих решениях по двигателям внутреннего сгорания компания в первую очередь намерена ориентироваться на ситуацию с инфраструктурой для электрокаров на таких рынках, как Россия, Китай (преимущественно его центральная часть), а также весь регион Ближнего Востока. Немцы считают, что достаточное количество станций зарядки появится в этих областях сбыта не ранее чем через 10-15 лет.

При этом аналитики BMW считают, что быстро измениться ситуация не сможет и в Европе. Так, к 2025 году доля электрокаров BMW, выпускаемых для рынка ЕС, составит лишь около 20 процентов.