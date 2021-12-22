Украинский фильм не попал в шорт-лист "Оскара"

Украинский фильм "Плохие дороги" не попал в шорт-лист 94-й премии американской киноакадемии и упустил шанс получить "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". К участию в конкурсе в этой категории было допущено 92 работы, количество которых сократили к 15, сообщает Обозреватель.

Академия опубликовала шорт-листы на "Оскар" в 10 категориях во вторник, 21 декабря, на официальном сайте. Отметим, что 94-я церемония вручения кинопремии состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе. Тогда станет известно, кто получит золотые статуэтки.

Претендентами на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" являются:

"Великая свобода" (Австрия); "Детская площадка" (Бельгия); "Лунана: Як в классе" (Бутан); "Беги" (Дания); "Купе № 6" (Финляндия); "Я твой мужчина" (Германия); "Ягненок" (Исландия); "Герой" (Иран); "Рука Бога" (Италия); "Водить машину" (Япония); "Улей" (Косово); "Молитвы за украденных" (Мексика); "Худший человек в мире" (Норвегия); "Площадь Катедраль" (Панама); "Хороший босс" (Испания).

"Плохие дороги" – полнометражный фильм из пяти новелл об отношениях на фоне войны на Донбассе – ранее получил три награды "Золотої Дзиґи".

"Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, измене и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных" , – сказано в описании к фильму.

Международная премьера украинской киноленты состоялась 3 сентября 2020 года на Венецианском кинофестивале, а в украинский прокат она вышла 20 мая 2021-го.

Напомним, что украинский оскаровский комитет сперва определил пять участников национального отбора, которые претендовали на выдвижение на "Оскар" от Украины. Среди них, кроме "Плохих дорог", были "Отблеск" Валентина Васяновича, "Стоп, земля" Екатерины Горностай и другие.

Кинолента Наталки Ворожбит в итоге получила 5 голосов и 3 дополнительных балла, а вместе с тем и шанс побороться за престижную награду.

Шорт-листы в 10 категориях 94-й церемонии вручения награды "Оскар":