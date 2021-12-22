Зеленский попросил руководство Грузии разрешить родным посетить Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переписывается Михеилом Саакашвили и обратился к руководству Грузии с просьбой, чтобы близкие политика смогли посетить его в тюрьме, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я скажу откровенно: получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузия относительно господина Саакашвили. И так в диалоге встречались мы, и по телефону отдельно. Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могли попасть к нему. Я звонил, просил об этом, скажу честно. И они нам не отказали" , - сказал Зеленский журналистам на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области.

"Единственное, что я хотел, чтобы наши врачи были привлечены к процессу. С этим пока что задержка" , - добавил он.

Зеленский указал, что обсуждал эти вопросы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и некоторыми другими высокопоставленными политиками.