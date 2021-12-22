СБУ заявила о разоблачении схемы вымогательства денег от экспортеров продукции в ЕС

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему вымогания денег от оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза, сообщает Новое время.

Как сообщается, ее организатором оказался один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях, создавший межрегиональную преступную группу.

Чтобы заставить предпринимателей платить, злоумышленники угрожали созданием искусственных препятствий во время таможенного оформления товаров.

Ежемесячная сумма поборов составляла до $10 тысяч с каждого экспортера.

Оперативники СБУ задержали одного из участников преступной группы непосредственно во время получения им очередной взятки.

Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении организатору схемы и другим ее участникам.