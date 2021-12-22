Военные США тестируют свою вакцину от коронавируса

В США ученые из Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида вскоре планируют объявить о создании собственной вакцины от коронавируса, которая будет действовать против всех его штаммов, сообщает Деловая столица.

Издание пишет, что военная лаборатория получила первую секвенцию ДНК вируса COVID-19 в начале 2020 года. Еще тогда ученые решили сосредоточиться на создании вакцины, которая будет работать не только против существующего на тот момент штамма, но и всех его потенциальных вариантов.

Вакцина носит название Spike Ferritin Nanoparticle Уолтера Рида, или SpFN и уже прошла испытания на животных в начале этого года, показав положительный результат.

По данным СМИ, тестирование против "Омикрона" и других штаммов завершилось в этом месяце также с положительными результатами.

Директор отделения инфекционных болезней Уолтера Рида, врач Кайвон Моджаррад пояснил, что, в отличие от существующих вакцин, SpFN имеет белок в форме "футбольного мяча с 24 гранями", что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

Ученый добавил, что испытания вакцины на людях заняли больше времени, чем ожидалось, потому что проводились тестирование на людях, которые не были вакцинированы и ранее не болели COVID, а это усложняло "увеличение количества привитых и быстрое распространение вариантов "Дельта" и "Омикрон" ".

"С "Омикроном" нет никакого способа спастись. Нельзя избежать этого вируса. Поэтому я думаю, что очень скоро либо весь мир будет вакцинирован, либо будет инфицирован" , — считает Моджаррад.

Он рассказал, что следующим шагом является исследование, которое выявит эффективность новой вакцины для людей, которые были вакцинированы или раньше болели.