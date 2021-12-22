Саакашвили пропустит суд из-за проблем со здоровьем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с плохим самочувствием не сможет в среду принять участие в процессе в Тбилисском городском суде по уголовному делу о незаконном пересечении границы, заявил адвокат Бека Басилая журналистам, сообщает Интерфакс-Украина.

"Михаил Саакашвили чувствует слабость и ему трудно передвигаться. Завтра в суде также намечен процесс, а на будущей неделе еще один по другим делам" , - сказал адвокат.

Накануне врач из центра "Эмпатия" Отар Тоидзе, осмотревший Саакашвили в госпитале в Гори, посоветовал ему воздержаться от участия в судебных процессах.

"У Михаила Саакашвили проблемы со здоровьем, поэтому ему необходимо длительное лечение, которое невозможно обеспечить в Грузии" , - сказал Тоидзе журналистам.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.