Президент Туркменистана заявил, что в стране нет коронавируса

В Туркменистане заявили об отсутствии коронавируса в стране. Говорят, что нет ни одного случая COVID-19, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что для предотвращения проникновения и распространения в стране COVID-19 "были приняты важные решения, своевременно проведены комплексные меры по профилактике этого опасного заболевания".

Например, закуплены вакцины и проводится иммунизация граждан.

"Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом" , - заявил Бердымухамедов.

Он добавил, что расслабляться власти не должны, поскольку есть угроза заражения новым штаммом "Омикрон".