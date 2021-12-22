Президент Туркменистана заявил, что в стране нет коронавируса
В Туркменистане заявили об отсутствии коронавируса в стране. Говорят, что нет ни одного случая COVID-19, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что для предотвращения проникновения и распространения в стране COVID-19 "были приняты важные решения, своевременно проведены комплексные меры по профилактике этого опасного заболевания".
Например, закуплены вакцины и проводится иммунизация граждан.
"Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом", - заявил Бердымухамедов.
Он добавил, что расслабляться власти не должны, поскольку есть угроза заражения новым штаммом "Омикрон".