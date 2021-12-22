Apple запустила пробное производство iPhone 13 в Индии

Apple решила производитель больше моделей смартфонов на предприятиях партнёров в Индии, сообщает 3Dnews.

Сообщается, что компания запустила тестовое производство iPhone 13 на заводе Foxconn в городе Ченнаи, несмотря на продолжающиеся протесты рабочих, связанные с массовыми пищевыми отравлениями на предприятии.

Согласно сообщению индийского издания The Economic Times, пробное производство iPhone 13 на фабрике в Ченнаи уже запущено. Как сообщается, Apple намерена перейти от пробного к полномасштабному производству своих новейших смартфонов в Индии к февралю 2022 года. Выпущенные в стране iPhone 13 будут продаваться на местном рынке и поставляться на экспорт. По данным The Economic Times, в настоящее время от 20 % до 30 % производимых в Индии iPhone продаётся за рубеж.

Отраслевые источники сообщили, что Apple удалось обеспечить стабильно высокие поставки чипов для смартфонов, несмотря на глобальный дефицит, что и позволило компании расширить производство в Индии.

В настоящее время Apple массово производит iPhone 11 и iPhone 12 на заводе Foxconn в Ченнаи. Предприятие Wistron в Бангалоре занимается производством iPhone SE. Кроме того, Pegatron инвестировала $14 миллионов в приобретение земли для строительства завода по производству iPhone в Ченнаи.