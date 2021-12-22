В Пентагоне одобрили продажу Литве ракетных комплексов Javelin
Министерство обороны США одобрило продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 125 млн долларов. Об этом, ссылаясь на заявление Агентства Минобороны США по сотрудничеству в сферах обороны и безопасности, сообщает Деловая столица.
Согласно договору, Литва получит 341 ракету FGM-148F, 30 командных пусковых установок, запасные детали. Также предусмотрена техническая поддержка.
Продажа ПТРК, по убеждению Пентагона, поможет Литве
"на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения потребностей в сфере национальной обороны".
В ведомстве считают, что поставки ПТРК не изменят базовый баланс военных сил в регионе.
Ранее Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие для защиты от агрессии России.