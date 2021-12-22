В Пентагоне одобрили продажу Литве ракетных комплексов Javelin

Министерство обороны США одобрило продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 125 млн долларов﻿. Об этом, ссылаясь на заявление Агентства Минобороны США по сотрудничеству в сферах обороны и безопасности, сообщает Деловая столица.

Согласно договору, Литва получит 341 ракету FGM-148F, 30 командных пусковых установок, запасные детали. Также предусмотрена техническая поддержка.

Продажа ПТРК, по убеждению Пентагона, поможет Литве "на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения потребностей в сфере национальной обороны" .

В ведомстве считают, что поставки ПТРК не изменят базовый баланс военных сил в регионе.

Ранее Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие для защиты от агрессии России.