Газпром дал прогноз цены экспорта газа на 2022 год

Газпром заложил в бюджет на 2022 год среднюю цену экспорта газа по всем направлениям $250 за тысячу кубометров, сообщает Новое время.

Таким образом, компания впервые оперирует общей ценой экспорта, не разделяя ее на дальнее зарубежье и страны бывшего СССР.

"В своем бюджетном планировании мы придерживаемся аккуратного консервативного подхода: ключевые финансовые показатели группы Газпром должны сохраняться на надлежащем, весьма высоком уровне даже при очень умеренных по сегодняшним меркам экспортных ценах на газ. Так, в бюджете ПАО Газпром на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа $250 (эта цена рассчитывается по всем нашим поставкам за рубеж — в Европу, Китай, а также в страны СНГ). При этом мы ожидаем, что фактический показатель превысит $280", — заявил заместитель предправления концерна Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу Газпром.

"К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с доковидными уровнями. Благодаря сбалансированной структуре нашего портфеля экспортных контрактов средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней" , — сказал он.

Как сообщалось, 21 декабря спотовые цены на газ в Европе несколько раз побили абсолютные рекорды, достигнув отметки $2189 за тысячу кубов. На момент написания новости они составляли $1975 за тысячу кубов.

Одной из причин резкого скачка цен стал отказ Газпрома бронировать прокачку по газопроводу Ямал-Европа.