В Украине выбрали лучшего спортсмена 2021 года
Ассоциация спортивных журналистов Украины признала борца Жана Беленюка лучшим спортсменом страны по итогам 2021 года, сообщает УНИАН.
Об этом пишет официальный сайт АСЖУ.
Лучшего спортсмена года выбрали по итогам голосования 12 членов экспертного совета АСЖУ. Каждый из них формировал свою десятку лучших. За первое место спортсмен получал 10 баллов, за второе - 9 и так далее.
По итогам голосования Беленюк получил 113 баллов.
Борец греко-римского стиля опередил призеров Олимпиады-2020: пловца Михаила Романчука и Людмилу Лузан (гребля).
Топ-10 спортсменов Украины в 2021 году
1. Жан Беленюк (греко-римская борьба) - 113 баллов
2. Михаил Романчук (плавание) - 75
3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) - 72
4. Александр Усик (профессиональный бокс) - 71
5. Елена Костевич (стрельба) - 48
6. Андрей Ярмоленко (футбол) - 34
7. Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание) - 32
8. Элина Свитолина (теннис) - 27
9. Дарья Белодед (дзюдо) - 26
10. Елена Старикова (велоспорт) - 22
Жан Беленюк: за что его признали лучшим
- В 2021 году Беленюк стал олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
- Беленюк принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
- Для Беленюка эта медаль стала второй в карьере на Олимпиадах. В 2016 году он становился серебряным призером.