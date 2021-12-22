В Украине выбрали лучшего спортсмена 2021 года

Ассоциация спортивных журналистов Украины признала борца Жана Беленюка лучшим спортсменом страны по итогам 2021 года, сообщает УНИАН.

Об этом пишет официальный сайт АСЖУ.

Лучшего спортсмена года выбрали по итогам голосования 12 членов экспертного совета АСЖУ. Каждый из них формировал свою десятку лучших. За первое место спортсмен получал 10 баллов, за второе - 9 и так далее.

По итогам голосования Беленюк получил 113 баллов.

Борец греко-римского стиля опередил призеров Олимпиады-2020: пловца Михаила Романчука и Людмилу Лузан (гребля).

Топ-10 спортсменов Украины в 2021 году

1. Жан Беленюк (греко-римская борьба) - 113 баллов

2. Михаил Романчук (плавание) - 75

3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) - 72

4. Александр Усик (профессиональный бокс) - 71

5. Елена Костевич (стрельба) - 48

6. Андрей Ярмоленко (футбол) - 34

7. Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание) - 32

8. Элина Свитолина (теннис) - 27

9. Дарья Белодед (дзюдо) - 26

10. Елена Старикова (велоспорт) - 22

АСЖУ

Жан Беленюк: за что его признали лучшим