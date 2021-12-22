Киев ответил на заявление Шойгу о Донбассе и дал совет Путину

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о присутствии американских военных на Донбассе, якобы готовящих химическую провокацию. Спикер ведомства Олег Николенко назвал это очередной российской дезинформацией, сообщает Сегодня.

Дипломаты не исключают, что такие фейки Москвы могут быть информационным прикрытием для возможных дальнейших провокаций войск РФ на украинской территории.

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации" , – сказал Николенко.

Также он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о стремлении решить конфликт политико-дипломатическими методами. Дипломат подчеркнул, что лучшим подтверждением слов хозяина Кремля станет возвращение Москвы в конструктивное русло, в частности первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров "нормандского формата".