Под ледником в Антарктиде нашли оазис жизни

Морская экосистема, существование которой считали невозможным, насчитывает 5800 тысяч лет, притом, что там темно и практически нет пищи, сообщает Сегодня.

Среди найденных после бурения двух скважин глубиной около 200 метров животных оказались саблевидные моховые животные и необычные черви, пишет Express.

Оазис располагается недалеко от станции Ноймайер III в юго-восточной части моря Уэдделла.

Большинство из обнаруженных видов обычно питаются микроводорослями, или фитопланктоном, но никакие растения или водоросли не могут жить в этой среде.

Ученые предположили, что животным хватает водорослей, занесенных под шельфовый ледник из открытой воды.

Что интересно, четыре вида из 77 размножаются с такой же интенсивностью, как и в открытых местах обитания.

Еще одним сюрпризом было узнать, как долго здесь существует жизнь: оазис жизни непрерывно существовал в течение нескольких тысяч лет под шельфовым ледником.