Итоги 2021 года: как изменилось материальное положение населения

В течение 2021 года материальное положение 50% украинских семей ухудшилось. Для 40% оно не изменилось, для 9% - улучшилось, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кроме того, для 53% семей их чувство уверенности в будущем ухудшилось за последний год, для 30% - не изменилось, для 14% улучшилось.

По мнению большинства, политическая и экономическая ситуация в Украине ухудшилась за последний год: так ответили 63% и 70% соответственно. Около 20% считают, что ситуация не изменилась, для 12% - улучшилась политическая ситуация, для 8% - экономическая.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.