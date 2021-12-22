США готовы содействовать выполнению Минских соглашений – Госдеп

Помощница Госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что посещала Украину, Москву и Брюссель на прошлой неделе, чтобы содействовать выполнению Минских договоренностей, сообщает Голос Америки.

"Главной целью моего визита в Киев, Москву и Брюссель было сообщить, что Соединенные Штаты открыты для того, чтобы содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку Нормандского процесса.

Речь не идет о присоединении США к Нормандскому процессу. Речь идет о том, что США поддерживают уже продолжающуюся дипломатию. И мы будем продолжать сотрудничать в этом вопросе не только с украинцами и россиянами, но и с французами, немцами и ОБСЕ" , – рассказала Карен Донфрид, помощница Госсекретаря США, Бюро европейских и евразийских дел.

Во время телефонного разговора с журналистами 21 декабря дипломат назвала свою поездку "продуктивной".

"Эта поездка была продуктивной, важна возможность подтвердить наши обязательства перед Украиной, поощрить Россию к деэскалации и продолжить дипломатический путь, наконец тесно сотрудничать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в ЕС" , - добавила Донфрид.

По ее словам, США и европейские союзники соглашаются, что Минские соглашения – это путь к разрешению конфликта между Украиной и Россией.

Она предположила, что двусторонние контакты между США и Россией могут состояться уже в январе: "По двустороннему сотрудничеству мы решим дату совместно с Россией. Мы думаем, это произойдет в январе" .

На вопрос журналистов, как быстро США отреагируют при дальнейшем вторжении России в Украину, Донфрид ответила: "немедленно".