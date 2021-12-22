США готовы содействовать выполнению Минских соглашений – Госдеп
Помощница Госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что посещала Украину, Москву и Брюссель на прошлой неделе, чтобы содействовать выполнению Минских договоренностей, сообщает Голос Америки.
"Главной целью моего визита в Киев, Москву и Брюссель было сообщить, что Соединенные Штаты открыты для того, чтобы содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку Нормандского процесса.
Речь не идет о присоединении США к Нормандскому процессу. Речь идет о том, что США поддерживают уже продолжающуюся дипломатию. И мы будем продолжать сотрудничать в этом вопросе не только с украинцами и россиянами, но и с французами, немцами и ОБСЕ", – рассказала Карен Донфрид, помощница Госсекретаря США, Бюро европейских и евразийских дел.
Во время телефонного разговора с журналистами 21 декабря дипломат назвала свою поездку "продуктивной".
"Эта поездка была продуктивной, важна возможность подтвердить наши обязательства перед Украиной, поощрить Россию к деэскалации и продолжить дипломатический путь, наконец тесно сотрудничать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в ЕС", - добавила Донфрид.
По ее словам, США и европейские союзники соглашаются, что Минские соглашения – это путь к разрешению конфликта между Украиной и Россией.
Она предположила, что двусторонние контакты между США и Россией могут состояться уже в январе:
"По двустороннему сотрудничеству мы решим дату совместно с Россией. Мы думаем, это произойдет в январе".
На вопрос журналистов, как быстро США отреагируют при дальнейшем вторжении России в Украину, Донфрид ответила: "немедленно".
"Если бы завтра состоялась дальнейшая агрессия России против Украины, готовы ли мы действовать немедленно? Именно с этой целью США уже несколько недель тесно сотрудничают с нашими европейскими союзниками, чтобы между нами была ясность, что мы будем делать перед лицом российской агрессии, что мы будем готовы действовать немедленно. […] Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь ответные серьезные последствия и серьезные расходы", - отметила помощница Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.