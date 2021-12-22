Обнародован прогноз Нацбанка на IV квартал: что будет с экономикой
Национальный банк прогнозирует дальнейшее восстановление экономики в IV квартале 2021 года несмотря на увеличение заболеваемости и карантинные ограничения, сообщает УНИАН.
Об этом говорится в комментарии регулятора относительно изменения ВВП в III квартале.
"Дальнейшему росту реального ВВП прежде всего будет способствовать наверстывание темпов уборки урожая и более высокая урожайность поздних зерновых и технических культур. Это будет поддерживать как сельское хозяйство, так и смежные сектора – производство пищевых продуктов, грузовые перевозки, оптовую торговлю", - говорится в сообщении.
Кроме того, несмотря на вспышку заболеваемости и усиление карантинных ограничений, потребительский спрос остается устойчивым, о чем свидетельствуют практически неизменные темпы роста розничного товарооборота в течение сентября-ноября. Высокие финансовые результаты предприятий будут поддерживать инвестиционную активность.
В то же время высокие цены на энергоносители, увеличение производственных расходов бизнеса, а также более низкий транзит газа через Украину в дальнейшем будут ограничивать рост экономики, отметили в НБУ.
Также в Нацбанке сообщили, что рост экономики в III квартале на 2,7% в годовом измерении обусловлен устойчивым потребительским спросом. Так, конечные потребительские расходы домохозяйств увеличились на 9% г/г.
Отмечается, что высокий уровень потребления поддерживали, в частности, увеличение зарплат через устойчивый спрос на рынке труда, повышение минимальной зарплаты, пересмотр зарплат работникам отраслей здравоохранения и образования, и доплаты медикам, рост пенсий и увеличение переводов из-за границы с учетом быстрое восстановление экономики стран – реципиентов украинских трудовых мигрантов.
При этом показатели большинства видов деятельности в III квартале 2021 года росли медленнее, чем прогнозировалось. В частности, более низкие результаты продемонстрировало сельское хозяйство из-за более медленных темпов сбора урожаев. Определенное сужение внешнего спроса на горно-металлургическую продукцию и высокие цены на газ сдерживали восстановление в промышленности.
Сектора рыночных услуг также восстанавливались медленнее, чем ожидалось. Так, более низкими темпами росла валовая добавленная стоимость гостинично-ресторанного бизнеса, искусства, спорта и отдыха, а также транспорта. Это может объясняться переориентацией граждан на внешний туризм и увеличением производственных затрат бизнеса. Негативно повлияло на транспортную отрасль и сокращение транзита газа.
Предыдущие прогнозы и показатели:
- Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.
- Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.
- Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.
- По данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,7% в годовом выражении.
- По состоянию на 21 октября 2021 года Национальный банк Украины ожидал, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего – достигнет цели 5%.