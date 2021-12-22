Обнародован прогноз Нацбанка на IV квартал: что будет с экономикой

Национальный банк прогнозирует дальнейшее восстановление экономики в IV квартале 2021 года несмотря на увеличение заболеваемости и карантинные ограничения, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в комментарии регулятора относительно изменения ВВП в III квартале.

"Дальнейшему росту реального ВВП прежде всего будет способствовать наверстывание темпов уборки урожая и более высокая урожайность поздних зерновых и технических культур. Это будет поддерживать как сельское хозяйство, так и смежные сектора – производство пищевых продуктов, грузовые перевозки, оптовую торговлю" , - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на вспышку заболеваемости и усиление карантинных ограничений, потребительский спрос остается устойчивым, о чем свидетельствуют практически неизменные темпы роста розничного товарооборота в течение сентября-ноября. Высокие финансовые результаты предприятий будут поддерживать инвестиционную активность.

В то же время высокие цены на энергоносители, увеличение производственных расходов бизнеса, а также более низкий транзит газа через Украину в дальнейшем будут ограничивать рост экономики, отметили в НБУ.

Также в Нацбанке сообщили, что рост экономики в III квартале на 2,7% в годовом измерении обусловлен устойчивым потребительским спросом. Так, конечные потребительские расходы домохозяйств увеличились на 9% г/г.

Отмечается, что высокий уровень потребления поддерживали, в частности, увеличение зарплат через устойчивый спрос на рынке труда, повышение минимальной зарплаты, пересмотр зарплат работникам отраслей здравоохранения и образования, и доплаты медикам, рост пенсий и увеличение переводов из-за границы с учетом быстрое восстановление экономики стран – реципиентов украинских трудовых мигрантов.

При этом показатели большинства видов деятельности в III квартале 2021 года росли медленнее, чем прогнозировалось. В частности, более низкие результаты продемонстрировало сельское хозяйство из-за более медленных темпов сбора урожаев. Определенное сужение внешнего спроса на горно-металлургическую продукцию и высокие цены на газ сдерживали восстановление в промышленности.

Сектора рыночных услуг также восстанавливались медленнее, чем ожидалось. Так, более низкими темпами росла валовая добавленная стоимость гостинично-ресторанного бизнеса, искусства, спорта и отдыха, а также транспорта. Это может объясняться переориентацией граждан на внешний туризм и увеличением производственных затрат бизнеса. Негативно повлияло на транспортную отрасль и сокращение транзита газа.

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