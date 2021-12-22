У руководителя таможни нашли $234 тыс. налички
Руководство одной из региональных таможен требовало ежемесячные взятки у руководителя предприятия, осуществляющего экспорт украинского пчелиного меда в страны Европы, сообщает Обозреватель.
Такса составляла 200 долларов за растаможку одного автомобиля с продуктом. Кроме того, у руководителя таможни нашли 234 тыс. долларов налички.
За деньги таможенники обещали не создавать искусственных препятствий при оформлении и не инициировать лабораторные исследования продукции. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований (ГБР).
"Следствие задокументировало, как предприниматель через посредника передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. долларов. Посредника задержали при получении очередной взятки – 2,4 тыс. долларов", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в текущее время решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении в вымогательстве и получении взятки – по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок 5-10 лет.
У руководителя таможни нашли сотни тысяч долларов налички
Во время обысков на одной из квартир, принадлежащей руководителю региональной таможни, следователи обнаружили 234 тыс. долларов. А кроме того:
- золотые коллекционные монеты;
- ювелирные изделия с инкрустированными драгоценными камнями и бриллиантами;
- коллекцию драгоценных часов;
- охотничье оружие.
"Планируется вручение уведомлений о подозрении руководству и должностным лицам таможни по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкции указанных статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", – рассказали в ГБР.