У руководителя таможни нашли $234 тыс. налички

Руководство одной из региональных таможен требовало ежемесячные взятки у руководителя предприятия, осуществляющего экспорт украинского пчелиного меда в страны Европы, сообщает Обозреватель.

Такса составляла 200 долларов за растаможку одного автомобиля с продуктом. Кроме того, у руководителя таможни нашли 234 тыс. долларов налички.

За деньги таможенники обещали не создавать искусственных препятствий при оформлении и не инициировать лабораторные исследования продукции. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Следствие задокументировало, как предприниматель через посредника передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. долларов. Посредника задержали при получении очередной взятки – 2,4 тыс. долларов" , – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в текущее время решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении в вымогательстве и получении взятки – по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок 5-10 лет.

У руководителя таможни нашли сотни тысяч долларов налички

Во время обысков на одной из квартир, принадлежащей руководителю региональной таможни, следователи обнаружили 234 тыс. долларов. А кроме того:

золотые коллекционные монеты;

ювелирные изделия с инкрустированными драгоценными камнями и бриллиантами;

коллекцию драгоценных часов;

охотничье оружие.

У руководителя таможни нашли золотые коллекционные монеты, коллекцию драгоценных часов и пр. Источник: ГБР