В ОП допустили корректировку тарифов. Что будет с ценой на газ

Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов на распределение и доставку газа. Однако цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

По его словам, возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности, тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

"Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года - ниже 8 гривен за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам прошлого году" , - заявил заместитель руководителя Офиса президента.

Ранее стало известно, что с 1 января увеличатся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 до 2,14 гривны без НДС за деление 1 кубометра голубого топлива.

Вместе с тем, согласно постановлением НКРЭКУ, цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022 года.