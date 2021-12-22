РФ все еще часть общеевропейского дома – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает ситуацию на границе Украины и России "критической", но при этом настаивает, что "Россия – часть общеевропейского дома" и необходимо найти дипломатический путь предотвратить эскалацию. Об этом, ссылаясь на немецкие СМИ.﻿, сообщает Лига.net.

"Хотя ситуация на украинско-российской границе сейчас критическая, Россия – это часть европейского дома. Европа состоит не только из ЕС, но и из Совета Европы, в который входят 47 стран, включая Россию", – сказала Бербок.

Поэтому, говорит она, необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт.

"Не обвинять, не нападать на другую сторону на повышенных тонах, а описывать мир таким, какой он есть, и действовать исходя из этого", – такой подход Бербок считает "основой сильной внешней политики".

Министр полагает, что нынешний кризис "можно разрешить только дипломатическим путем" . Она рассказала, что говорила об этом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и этот разговор выявил "противоположные позиции по многим вопросам" .

Министр также ответила на вопрос об отношении к запуску Северного потока–2. Она напомнила, что к этому проекту у нее и у канцлера Олафа Шольца разные подходы, но оба они считают, что процесс сертификации газопровода должен опираться на европейское энергетическое законодательство.

Именно потому, что возникли сомнения о соответствии проекта этому законодательству, сертификация СП-2 недавно была приостановлена, напомнила Бербок​​.