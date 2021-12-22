С 16 января все печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке

С 16 января 2022 года в соответствии с действующим законодательством общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке. Об этом напоминает пресс-служба﻿ Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Для печатных средств массовой информации, в которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать с 16 июля 2024 года.

Печатные СМИ могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке (в том числе и на русском) издается тираж этого издания на государственном. Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть присланы в соответствии с законодательством, даже если кроме обязательных экземпляров больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить.

Распространение по подписке печатных изданий на русском допускается при условии обеспечения со стороны их учредителей (соучредителей) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке. В месте распространения печатного издания на русском языке распространяется такое средство массовой информации на государственном, независимо от того, происходит ли распространение на возмездной основе или на безвозмездной, включая безвозмездную раздачу.

Также нельзя вносить в печатные издания информацию на другом языке, в частности, объявления, рекламную информацию и т.д. Под них подпадают английский язык, официальные языки Европейского Союза, крымскотатарский язык других коренных народов Украины. Русский язык в этот список не попал.

За нарушение требований языка печатного издания штраф достигает от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение штрафа от пятисот до семисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Привлечь нарушителей к административной ответственности Уполномоченный по защите государственного языка сможет с 16 июля 2022 года.