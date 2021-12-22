Министр Мадагаскара 12 часов плыл к берегу после крушения вертолета
На Мадагаскаре потерпел крушение вертолет, на борту которого находился министр полиции страны Серж Гелле, сообщает Новое время.
В результате происшествия член правительства выжил, однако ему пришлось около 12 часов плыть к берегу.
Вертолет упал в воду, когда министр в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности направлялся к месту кораблекрушения, жертвами которого стали около 40 человек.
В полиции уточнили, что Гелле удалось спастись благодаря креслу, за которое он уцепился.
"Мое время умирать еще не пришло", — заявил он по пути в больницу.
Поиски других возможных выживших после крушения вертолета продолжаются.