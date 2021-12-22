Министр Мадагаскара 12 часов плыл к берегу после крушения вертолета

На Мадагаскаре потерпел крушение вертолет, на борту которого находился министр полиции страны Серж Гелле, сообщает Новое время.

В результате происшествия член правительства выжил, однако ему пришлось около 12 часов плыть к берегу.

Вертолет упал в воду, когда министр в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности направлялся к месту кораблекрушения, жертвами которого стали около 40 человек.

В полиции уточнили, что Гелле удалось спастись благодаря креслу, за которое он уцепился.

"Мое время умирать еще не пришло" , — заявил он по пути в больницу.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo. ☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Поиски других возможных выживших после крушения вертолета продолжаются.