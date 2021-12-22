Длинные праздничные выходные: как будут работать почты и банки

Банки и почтовые службы в Украине будут самостоятельно выбирать график на рождественские и новогодние праздники, сообщает Обозреватель.

В расписании работы большинства почтовых учреждений нет длинных выходных в начале января. То есть украинцам удастся забрать посылки, хоть и по измененному графику. Банки же будут традиционно отдыхать в официальные праздничные дни.

В целом на зимние праздники в этом году украинцы будут отдыхать в период с 25 по 27 декабря, с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января включительно, что предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Графики работы банков и почты учитывают именно эти даты.

График работы "Новой почты" на Рождество и Новый год

25-27 декабря компания будет работать по обычному графику. Расписание работы отличается у разных отделений, точные графики можно узнать на сайте "Новой почты".

31 декабря отделения почты будут работать по графику субботы. Чаще всего это с 9 до 18 часов.

1 января отделения почты и курьерская служба работать не будут. Посылки в почтоматы тоже не будут доставляться. Но забрать отправление, которое уже лежит в ячейке, все равно можно.

3 января отделения будут работать по графику воскресенья. У большинства филиалов это предполагает работу с 10 до 18 часов.

7 января на "Новой почте" выходной. Ситуация с почтоматами – такая же, как 1 января.

Как работает "Укрпочта" на праздники

25 декабря будут работать 132 дежурных отделения. Их список уже опубликовала пресс-служба﻿ "Укрпочты".

1 января у "Укрпочты" выходной. Однако ожидается, что некоторые отделения будут дежурить, официального списка пока нет.

7 января запланирован такой же режим работы, как и 1-го. Во все остальные дни "Укрпочта" работает по обычному графику.

График для банков на новогодние праздники

Финансовые учреждения в Украине могут самостоятельно выбирать расписание. Но существуют ограничения, связанные с работой системы электронных платежей (СЭП). Ее график работы уже определил НБУ (Национальный банк Украины). Согласно его решению:

1 и 2 января – выходные, СЭП работать фактически не будет. То есть даже если какой-то банк решить поработать в эти дни, платежи "пройдут" только с 4 января.

27 декабря, 3 декабря и 7 января официальные выходные. Поэтому несмотря на возможность совершать платежи многие банки работать все равно не будут.

График работы СЭП на новогодние праздники 2022. Источник: НБУ

При этом банки обязаны обеспечить банкоматы наличными на все праздничные дни. К слову, официальный курс доллара в Украине не будет меняться с 31 декабря по 4 января.