Длинные праздничные выходные: как будут работать почты и банки

Длинные праздничные выходные: как будут работать почты и банки
Фото: Рexels

Банки и почтовые службы в Украине будут самостоятельно выбирать график на рождественские и новогодние праздники, сообщает Обозреватель.

В расписании работы большинства почтовых учреждений нет длинных выходных в начале января. То есть украинцам удастся забрать посылки, хоть и по измененному графику. Банки же будут традиционно отдыхать в официальные праздничные дни.

В целом на зимние праздники в этом году украинцы будут отдыхать в период с 25 по 27 декабря, с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января включительно, что предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Графики работы банков и почты учитывают именно эти даты.

График работы "Новой почты" на Рождество и Новый год

25-27 декабря компания будет работать по обычному графику. Расписание работы отличается у разных отделений, точные графики можно узнать на сайте "Новой почты".

31 декабря отделения почты будут работать по графику субботы. Чаще всего это с 9 до 18 часов.

1 января отделения почты и курьерская служба работать не будут. Посылки в почтоматы тоже не будут доставляться. Но забрать отправление, которое уже лежит в ячейке, все равно можно.

3 января отделения будут работать по графику воскресенья. У большинства филиалов это предполагает работу с 10 до 18 часов.

7 января на "Новой почте" выходной. Ситуация с почтоматами – такая же, как 1 января.

Как работает "Укрпочта" на праздники

25 декабря будут работать 132 дежурных отделения. Их список уже опубликовала пресс-служба﻿ "Укрпочты".

1 января у "Укрпочты" выходной. Однако ожидается, что некоторые отделения будут дежурить, официального списка пока нет.

7 января запланирован такой же режим работы, как и 1-го. Во все остальные дни "Укрпочта" работает по обычному графику.

График для банков на новогодние праздники

Финансовые учреждения в Украине могут самостоятельно выбирать расписание. Но существуют ограничения, связанные с работой системы электронных платежей (СЭП). Ее график работы уже определил НБУ (Национальный банк Украины). Согласно его решению:

1 и 2 января – выходные, СЭП работать фактически не будет. То есть даже если какой-то банк решить поработать в эти дни, платежи "пройдут" только с 4 января.

27 декабря, 3 декабря и 7 января официальные выходные. Поэтому несмотря на возможность совершать платежи многие банки работать все равно не будут.

График работы СЭП на новогодние праздники 2022
График работы СЭП на новогодние праздники 2022. Источник: НБУ

При этом банки обязаны обеспечить банкоматы наличными на все праздничные дни. К слову, официальный курс доллара в Украине не будет меняться с 31 декабря по 4 января.

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