Полтавский горсовет не смог отправить мэра Мамая в отставку

Депутаты Полтавского городского совета голосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Мамая, но им не хватило голосов, сообщает Украинская правда.

За соответствующее решение высказались 23 из 24 участников голосования. Один бюллетень был признан недействительным.

Однако, согласно законодательству, за досрочное прекращение полномочий городского головы должны проголосовать не менее двух третей депутатов от общего состава совета. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Следовательно, решение об отставке не принято.

Напомним, в начале декабря городской голова Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала "НАШ" заявил, что на территории Украины воюют США и Россия и что "брат вынужден идти на брата" .

Такие нарративы российской пропаганды вызвали негодование в обществе. Возле Полтавского горсовета прошел пикет активистов, требовавших от мэра извинений за его слова. А депутаты "Европейской солидарности" в Полтавском городском совете обнародовали заявление с требованием отставки Мамая.

Мамай трижды избирался на должность городского головы Полтавы – в 2010, 2015 и 2020 годах. В 2018 году Полтавский городской совет выразил ему недоверие и лишил полномочий, но в 2020 году Мамай был снова избран мэром Полтавы.