Две украинские АЭС вышли на рекордный уровень мощности

Две атомные электростанции Украины 22 декабря вышли на мощность выше номинальной, что является абсолютным рекордом, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Сегодня Запорожская и Южноукраинская АЭС установили абсолютный рекорд – они работают на мощности выше номинальной. ЗАЭС – на 6140 МВт и ЮУАЭС – 3050 МВт" , – отметил он во время пробного пуска третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС.

Сейчас работает 14 атомных энергоблоков из имеющихся 15-ти. В конце января 2022 года к энергосистеме планируется подключить пятнадцатый энергоблок (РАЭС-4).

Напоминаем:

Атомная генерация вынуждена работать на пределе мощности из-за проблем с запасами угля на ТЭС и ТЭЦ.

"Энергоатом" – оператор всех четырех действующих АЭС Украины.﻿﻿ Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.