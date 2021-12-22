В МВД не проверяли наличие у Гогилашвили паспорта РФ

Министерство внутренних дел Украины не проводило проверку Александра Гогилашвили перед тем, как назначить его заместителем министра МВД в 2019 году. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Українські Новини".

В том числе в МВД не проверяли, есть ли у него русский паспорт, а также судимости и прочие недавно всплывшие фактов о нем.

В официальном разъяснении МВД изданию такой подход к кадрам объясняется тем, что должность у Гогилашвили "политическая", а значит, на него не распространяется трудовое законодательство и законодательство о госслужбе.

"Проверку мог назначить министр Кабинета министров, но, видимо, решил не ругаться с новым министром МВД", – пишет канал.