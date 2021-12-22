Очередной депутат от "Слуги народа" попал в скандал с полицейскими

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа, сообщает Украинская правда.

﻿На видео, предоставленном изданию полицейскими, видно и слышно, как депутат нецензурно выражается и кидается с кулаками на правоохранителей.

По данным источников УП, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра.

Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно говоря, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что он принадлежит нардепу, а также, что к тому же нардепы не имеют дипломатического иммунитета.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола" и обзывает полицейских "дебилами" .

Как выясняется в процессе разговора (подтверждается декларацией нардепа – ред.), вышеупомянутое авто Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.