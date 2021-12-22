Дело МН17: прокуратура требует пожизненное заключение для обвняемых

Прокуратура Нидерландов требует для обвиняемых в крушении рейса MH17 на Донбассе в 2014 году пожизненного заключения. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт, сообщает Корреспондент.

"Обвиняемые могли и должны были учесть, что Бук может сбить гражданскую цель... Однако нет никаких указаний на то, что они учитывали это, задумывались об этом или приняли какие-либо меры, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских лиц", - сказал Бергер.

Сепаратисты "ДНР" устроили террор на Донбассе в 2014 году и не имели никакого права применять зенитно-ракетный комплекс Бук для поражения воздушных целей, сообщила в своем Twitter журналистка De Telegraaf Саскии Беллеман.

"Донецкая народная республика" массово нарушала законы войны. "ДНР" устроила террор, от которого никто не был застрахован. Боевики виновны в пытках, казнях мирных жителей и других преступлениях", - заявил Бергер.

По его словам, главари "ДНР" несут ответственность за последствия катастрофы MH17.

"Им никто не разрешал участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины, и они не имели право применять силу. Им вообще не разрешалось применять насилие... Насилие, которое они использовали, было разрушительным", - сказал прокурор.

Обвиняемые не могут прикрываться приказами сверху, поскольку именно они направили запрос в Россию на поставку Бука, чтобы сбивать украинские военные самолеты на больших высотах, подчеркнул представитель стороны обвинения.

Он добавил, что для обвиняемых подходящим наказанием является только длительное тюремное заключение.

Преступления, которые вменяются обвиняемым, — одни из самых серьезных по нидерландскому уголовному праву и предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения.