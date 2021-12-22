В платной камере, презентованной Малюськой, было совершено нападение

В Лукьяновском СИЗО Киева 20 декабря было совершено ножевое нападение в одной из платных камер, которые ранее презентовал министр юстиции Денис Малюська. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ PavlovskyNews.

Потерпевшего зовут Максим Кириченко, и он, по словам его адвоката Дарьи Шевченко, которая и рассказала о случившемся, отбывает срок не за тяжкое преступление, как можно бы было подумать. В тюрьму он попал из-за бюрократических недопониманий с коллегой по бизнесу.

Адвокат потерпевшего также рассказала, что камера обошлась ее подзащитному в 12 тысяч гривен за месяц, но она была неодиночная, и новый сокамерник сразу начал высказывать Кириченко надуманные претензии, а после этого нанес несколько ударов ножом по руке.

Потерпевший Максим Кириченко (на фото он до ранения)

Как нападавший пронес нож в камеру, тем более платную, – неизвестно. Адвокаты сразу обратились в Госбюро расследований и полицию. Там приняли заявления, но никакой реакции за три дня не последовало.

Кириченко утверждает, что за это время его заставили подписать заявление о самостоятельно нанесенных себе же повреждениях. И это при том, что, как рассказала адвокат потерпевшего, он потерял много крови и получил довольно тяжелые последствия после нападения. При этом, его даже не положили в больницу.

21 декабря адвокаты хотели с жалобой обратиться в Департамент исполнения наказаний, но там сказали, что у них корпоратив, и заявления уже не принимаются. В итоге – жалобу приняли только после угроз защиты Кириченко обратиться в СМИ.