Нафтогаз направил жалобу на Газпром в Еврокомиссию

НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер для нормализации ситуации, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом".

"Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения" , - сказал он.

В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание Европейской комиссии на ряд конкретных злоупотреблений.