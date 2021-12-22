Ткаченко рассказал об эффективности "єПідтримки"

Государственная программа "єПідтримки" по выплате 1 тысячи гривен гражданам Украины, прошедшим полную вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19, является эффективной практикой стимулирования и поощрения вакцинироваться. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает Укринформ.

""єПідтримка"- это эффективная практика стимулирования и поощрения вакцинироваться. Украина принимает лучшие практики, которые существуют в Европе. Еще в начале года мы презентовали идею внедрения культурных сертификатов. Такие сертификаты существуют во многих европейских странах. Они нацелены в первую очередь на молодую аудиторию, для того чтобы поощрять их потреблять культурные услуги. Но я очень рад, что у нас эта идея стала намного шире, сопряжена с возможностью и необходимостью вакцинироваться", — сказал Ткаченко.

Он отметил, что программой "єПідтримки" можно помочь креативным сферам, а с другой стороны, этим можно поощрить людей пользоваться культурными услугами.