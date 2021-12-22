Украина наращивает экспорт продовольствия в Китай: топ-3 продукта

Экспорт украинских товаров в Китай за 10 месяцев 2021 г. вырос на 20% и составил 12% всего украинского экспорта, сообщает AgroPortal.

Об этом рассказала председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей Владислава Магалецкая во время заседания Совета по внешнеэкономической деятельности при ТПП Украины.

По ее словам, наибольший рост произошел по мясу и съедобным субпродуктам — 164%, по зерну рост составил 46%, по овощам — 25%.

«Экспорт в Китай так же интересен для украинских производителей и экспортеров, сколь и труден в открытии новых позиций. На сегодняшний день увеличение поставок на экспортном направлении КНР является одним из приоритетов для государства», — отметила Магалецкая.

Она добавила, что сегодня Китай является лидером по количеству товарных позиций, по которым ведется работа по открытию рынков для украинских производителей. В этом перечне — мука, рыба и рыбопродукты, яйца и яичные продукты, пшеница, рапс, сорго, соевый шрот, яблоки, голубика, мясо птицы, горох, фасоль, черешня, корма для домашних животных, солод, комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы и прудовой рыбы, говяжьи коллагенные оболочки, замороженные полуфабрикаты, содержащие продукты животного происхождения, растительного происхождения и/или переработанные продукты животного происхождения, крупы, малина.

По словам Магалецкой, в ближайшее время ожидается начало следующего этапа открытия экспорта свежей голубики в КНР, который предусматривает проведение обзора условий производства этой ягоды в дистанционном онлайн формате, а также согласование документов об открытии рынков мяса птицы, гороха и голубики.