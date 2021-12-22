Идеальная пара: с какими фруктами лучше всего совмещать курицу

Курятина – универсальное мясо, создающее гармоничную композицию практически с любым ингредиентом. Это позволяет быть очень гибким при приготовлении блюд, сообщает 24 Канал.

Приготовление курицы в сочетании с фруктами – довольно распространенная практика. Они придают мясу изящества, нежности и пикантности.

Есть сочетания, получившие наибольшую популярность. Давайте взглянем, в чем их особенности.

Курица с манго

Неочевидное сочетание, которое всегда хорошо срабатывает. Спелые манго придают курице выразительный пикантный вкус.

Довольно часто при дегустации блюда не сразу понимаешь, что это манго, ведь кажется, что это желтый перец. Сочетать курицу с манго придумали в Малазии, где наличие большого количества фруктов заставляет хозяек постоянно интегрировать их в привычные блюда.

Курица с ананасом

Сочетание, которое прекрасно знакомо всем. Микс сладкого и соленого вкуса создает незабываемое впечатление для вкусовых рецепторов, которое хочется ощущать снова и снова.

Обычно курицу и ананас совмещают в салатах. Это позволяет с помощью соуса сделать вкус еще более подчеркнутым и совершенным.

Курица с апельсином

Если вы собрались запекать курицу – лучшего друга для блюда, чем апельсин, вам не найти. Кислота цитрусовых делает мясо настолько нежным и сочным, что вам будет казаться, что едите десерт.

Также именно апельсин лучше подходит для кисло-сладкого соуса, который раскроет вкус курятины по полной. На первый взгляд, сочетание выглядит необычным, но поверьте – вы просто должны попытаться его приготовить.