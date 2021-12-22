Львовский облсовет просит Зеленского переименовать Россию в Московию
Депутаты Львовского облсовета все-таки обратились к президенту Владимиру Зеленскому для переименования России в Московию, а россиян в "московитов", сообщает Страна UA.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте горсовета.
"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к Президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и дальше использовать название "Московия" вместо "Россия" и "Российская Федерация" на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять "московиты", — указано в обращении.