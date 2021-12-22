Гетманцев развеял популярные мифы о РРО
С 1 января 2021 года в Украине вводят обязательные регистраторы расчетных операций (РРО) для плательщиков единого налога – физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают в сфере торговли, общественного питания и услуг, сообщает UBR.
Эти правила обязательно начнут действовать – их не будут отменять или переносить. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.
Народный депутат развеял самые популярные мифы о программных (ПРРО) или обычных РРО, которые, по его словам, распространяются мошенниками.
- Учет первичных документов или любой другой учет для ФЛП 2-3 групп вести не нужно. Госналоговая (ГНС) не может требовать первичные документы у плательщиков единого налога за исключением трех рисковых групп.
- Предварительное программирование товаров необходимо осуществлять только в случае реализации подакцизных товаров.
"Для сельских магазинов, которые не продают подакцизные товары, использование РРО не обязательно", – уточнил Гетманцев.
- Безналичные расчеты за услуги не предусматривают использование ПРРО/РРО.
"Те правила, которые работают в Европе, – намного жестче тех правил, которые вводим мы. Эти нормы точно заработают. Любые схемы по уклонению от установки РРО, установление лимитов и прочее – это абсурд", – сказал глава комитета.
В то же время он напомнил, что в стране действует мораторий на физические проверки налоговиками малого и среднего бизнеса. Такой запрет будет до конца карантина, а значит ГНС пока не сможет проверить установку РРО.