Гетманцев развеял популярные мифы о РРО

С 1 января 2021 года в Украине вводят обязательные регистраторы расчетных операций (РРО) для плательщиков единого налога – физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают в сфере торговли, общественного питания и услуг, сообщает UBR.

Эти правила обязательно начнут действовать – их не будут отменять или переносить. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Народный депутат развеял самые популярные мифы о программных (ПРРО) или обычных РРО, которые, по его словам, распространяются мошенниками.

Учет первичных документов или любой другой учет для ФЛП 2-3 групп вести не нужно. Госналоговая (ГНС) не может требовать первичные документы у плательщиков единого налога за исключением трех рисковых групп. Предварительное программирование товаров необходимо осуществлять только в случае реализации подакцизных товаров.

"Для сельских магазинов, которые не продают подакцизные товары, использование РРО не обязательно" , – уточнил Гетманцев.

Безналичные расчеты за услуги не предусматривают использование ПРРО/РРО.

"Те правила, которые работают в Европе, – намного жестче тех правил, которые вводим мы. Эти нормы точно заработают. Любые схемы по уклонению от установки РРО, установление лимитов и прочее – это абсурд" , – сказал глава комитета.

В то же время он напомнил, что в стране действует мораторий на физические проверки налоговиками малого и среднего бизнеса. Такой запрет будет до конца карантина, а значит ГНС пока не сможет проверить установку РРО.