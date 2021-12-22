Помощницу Зеленского официально взяли в штат ОП

Личную помощницу Владимира Зеленского Марию Левченко все-таки официально взяли в штат Офиса президента.

Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Украинские новости".

В ответе на запрос "Украинских новостей" сказано, что Левченко Мария Валентиновна зачислена в штат Офиса Президента Украины, занимает должность заместителя Руководителя Кабинета Президента Украины - руководителя Службы обеспечения мероприятий Президента Украины (патронатная служба) и выполняет свои служебные обязанности в соответствии с должностными инструкциями.

До этого личная помощница Зеленского работала на общественных началах, поэтому денежное вознаграждение не получала, средства из государственного бюджета на ее заработную плату не тратились.