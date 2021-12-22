Порошенко встретился с вице-маршалом сейма Польши
В рамках визита в Варшаву лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с Вице-Маршалом Сената Михалом Каминским и членами Комитета по иностранным делам Сената Республики Польша. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Порошенко высоко оценил неизменную политику Польши по всесторонней поддержке Украины как в отпоре продолжающейся российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства, так и во внедрении реформ, направленных на интеграцию в Европейский Союз и НАТО.
Собеседники отметили важность сохранения консолидированной и единой позиции трансатлантического мира по сдерживанию и противодействию деструктивным действиям Российской Федерации, угрожающим и Украине, и Польше, и всей демократической Европе.
"Считаем недопустимыми какие-либо уступки со стороны Запада на откровенный и циничный шантаж Москвы, подрывающий миропорядок, международное право и основные принципы международных отношений и мирного сосуществования народов", – подчеркнул Порошенко.
Он также отметил необходимость обеспечения полноправного участия всех прямо заинтересованных сторон, включая Украину, Польшу, страны Балтии и всего восточного фланга НАТО в переговорах по стратегической стабильности в Европе.
"Путин стремится подписать новый пакт Риббентропа-Молотова 2.0 и новую Ялту 2.0, но ответ должен получить мощную и решительно настроенную коалицию демократических государств мира, которая заставит путинский режим ответить за все преступления против мира, безопасности, прав человека", – призвал экс-президент.