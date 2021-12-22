В "Слуге народа" осудили Галушко за неуважение к полицейским

Во фракции "Слуга народа" отреагировали на видео с народным депутатом Николаем Галушко. Об этом пишет Телеграм-канал﻿ "Сегодня".

В заявлении фракции сказано, что она осуждает такие действия, и считает поведение нардепа в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента.

Фракция приносит извинения "работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация" .

Также в "Слуге народа" подтверждают, что инцидент имел место 18 декабря 2020 года.

Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку "оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы" .

По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве якобы связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля.

А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.

Во фракции пообещали, что этический комитет партии определит меру наказания для нардепа.