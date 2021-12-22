Возле границ Украины находится 122 тысячи военных РФ - Данилов

У границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысячи российских военных, на расстоянии 400 км – 143,5 тысячи. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Укринформ.

"То, что касается непосредственно количества войск… На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тыс. 500 военных Российской Федерации - на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы", - сообщил Данилов.

Он отметил, что ситуация с 2014 года у границ никогда не была спокойной, но Президент и высшее военное руководство страны держит ситуацию на контроле.

"Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения, - это не может произойти мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня, для этого надо готовиться, - все это мы отслеживаем", - заверил секретарь Совбеза.

Данилов также напомнил, что с 1 января 2022 года вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления", позволяющий усилить обороноспособность страны.