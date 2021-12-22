"Слуга" Галушко вместо извинений снова обозвал полицейских

Нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко попал в скандал из-за своих разборок с полицейскими, которые случились еще 18 декабря 2020 года. Однако извинений от Галушко пока не дождались: политик уверен, что не правы были именно правоохранители, сообщает 24 Канал.

Резонансную историю "слуга народа" прокомментировал одному из украинских телеканалов. Галушко уверен, что неправы были именно полицейские.

За рулем машины, которую остановили стражи порядка, был не Галушко, а его водитель. Однако при этом политик уверен, что полиция действовала неправомерно.

Все, что записано в протоколе, "слуга народа" называет ложью и для стражей порядка вновь не жалеет "крепких слов".

"Обыскали без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы, значит," , – сказал Галушко.

В "Слуге народа" осудили поведение своего коллеги по фракции. Спикер Юлия Палийчук подтвердила, что инцидент – реальный. Более того, Галушко об этом видео знал и "им его шантажировал бывший глава МВД Арсен Аваков".