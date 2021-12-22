Послом РФ в Беларуси станет глава делегации России в ТКГ

Новым послом РФ в Беларуси станет председатель "Единой России", полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов. Об этом, ссылаясь на источники в Госдуме РФ, сообщает Знак.

Нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван. Как рассказал изданию источник в Госдуме, кандидатуру Грызлова сегодня одобрил думский комитет по делам СНГ.

Окончательное решение об утверждении кандидатуры по пост посла России в Беларуси примет президент России Владимир Путин.

"Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией. Ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран", — рассказал собеседник издания в парламенте.

Он также отметил, что "просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают" .

Источник не исключил, что за назначением Грызлова может последовать создание общего парламента (России и Беларуси — ред.)