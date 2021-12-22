Использовать "ковидную" тысячу нужно за четыре месяца – Минэкономики

Использовать "ковидную" тысячу нужно за четыре месяца – Минэкономики
Фото: Курс Украины

, сообщает Лига.Финансы.

Вакцинированные двумя дозами украинцы смогут потратить 1000 грн, которую получают в рамках программы єПідтримка, в течение четырех месяцев. Об этом на брифинге заявила министр экономики Юлия Свириденко.

"Деньги, которые люди получают на свою карту, можно будет использовать в течение четырех месяцев с даты получения средств", — отметила министр.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что некоторые банки также начнут выдавать пластиковые карты до конца этого года.

"Нужно следить за анонсами. Мы так прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Еще больше банков присоединится к программе, и еще больше банков сможет генерировать не только виртуальные карты, которыми можно оплачивать онлайн или физически через Apple Pay или Google Pay, а также и пластиковые начнут выпускать и ими тоже можно будет платить", – отметил он.

Новости

analytics