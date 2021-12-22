Нова пошта установит примерочные во всех отделениях

Логистический оператор Нова пошта планирует установить примерочные во всех отделениях сети, сообщает Новое время.

Как сообщили в компании, такое решение было принято после тестирования пилотных примерочных в 50 отделениях Киева, Львова, Одессы, Харькова, а также 15 областных и районных центров.

"Все примерочные Новой пошты оборудованы вешалками для одежды, стулом и зеркалом в полный рост. Они размещаются в клиентской зоне отделений" , — рассказали в компании.

Перед оплатой посылки с одеждой или обувью в отделении клиент может примерить вещи в примерочной. Перед этим оператор проверит содержимое отправления и количество вещей в нем. На примерку можно взять не больше одной вещи одновременно. Если все подошло, клиент оплачивает посылку, если нет — оформляет отказ.

Сеть компании Нова пошта насчитывает более 8900 отделений по всей Украине, количество отправлений в 2020 году превысило 327 млн.