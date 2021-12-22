В Минобороны Украины также опровергли обвинения Шойгу

Центр оперативного информирования Министерства обороны Украины опроверг присутствие сотрудников американских частных военных компаний на востоке страны﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минобороны, сообщает Деловая столица.

"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман". Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, которые нарушают режим прекращения огня, убивают украинских граждан и блокируют работу международной миссии" , — подчеркивается в комментарии.

В Минобороны Украины подчеркнули, что РФ не впервые обращается к подобной дезинформации и напомнили, что в 2018 году были распространены фейковые сообщения о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке" .

"Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле" , — отметили в Минобороны.

Вчера, 21 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области якобы находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят украинский спецназ. Кроме того, российский военный заявил о якобы доставленных "резервуарах с неустановленными химическими компонентами" .