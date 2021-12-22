В Украине замедлился рост промпроизводства

По итогам ноября рост промпроизводства в Украине замедлился до 0,4% год к году, а с коррекцией на эффект календарных дней — упало на 0,2% год, сообщает Новое время.

В ноябре 2021 года промышленное производство в Украине выросло на 0,4% в годовом измерении, что хуже роста на 1,4% в октябре, но лучше снижения на 0,7% в сентябре. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В то же время, с коррекцией на эффект календарных дней, промпроизводство в ноябре снизилось на 0,2% год к году против роста на 2,2% месяцем ранее.

По данным Госстата, ухудшение в ноябре связано со спадом в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 6,4%. В то же время в добывающей промышленности был зафиксирован рост на 0,9%, в перерабатывающей — на 1,8%.

Отмечается, что по сравнению с октябрем этого года промышленное производство в стране увеличилось на 0,1%, но с учетом сезонной корректировки — снизилось на 0,5%.

В целом за 11 месяцев этого года рост промпроизводства по отношению к аналогичному показателю прошлого года замедлился до 1,3% с 1,4% по итогам 10 месяцев. В добывающей промышленности он сохранился на уровне 1,1%, в перерабатывающей — на уровне 1,5%. В то же время в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха рост промпроизводства замедлился до 0,9% с 1,7%.

Напомним, что в сентябре 2021 года промышленное производство в Украине сократилось на 0,7% в годовом измерении после нескольких месяцев роста.