Зеленский уполномочил трех человек говорить о внешней политике

Зеленский уполномочил трех человек говорить о внешней политике
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, определяющий перечень должностей, которые могут официально комментировать внешнюю политику государства. В этом перечне президент, глава правительства и министр иностранных дел.﻿ Об этом, со ссылкой на Офис президента Украины, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", – говорится в указе главы государства.

Комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины.

Зеленский своим указом также обязал государственные органы согласовывать с Министерством иностранных дел:

  • подготовку зарубежных визитов;
  • официальные заявления и комментарии по внешней политике;
  • инициативы по обретению Украиной членства в НАТО, ЕС и других организациях и объединениях;
  • подготовку международных двусторонних или многосторонних документов;
  • предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в уставных и других органах международных организаций;
  • проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед;
  • участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях.

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