Зеленский уполномочил трех человек говорить о внешней политике

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, определяющий перечень должностей, которые могут официально комментировать внешнюю политику государства. В этом перечне президент, глава правительства и министр иностранных дел.﻿ Об этом, со ссылкой на Офис президента Украины, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины" , – говорится в указе главы государства.

Комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины.

Зеленский своим указом также обязал государственные органы согласовывать с Министерством иностранных дел: