Зеленский уполномочил трех человек говорить о внешней политике
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, определяющий перечень должностей, которые могут официально комментировать внешнюю политику государства. В этом перечне президент, глава правительства и министр иностранных дел. Об этом, со ссылкой на Офис президента Украины, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", – говорится в указе главы государства.
Комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины.
Зеленский своим указом также обязал государственные органы согласовывать с Министерством иностранных дел:
- подготовку зарубежных визитов;
- официальные заявления и комментарии по внешней политике;
- инициативы по обретению Украиной членства в НАТО, ЕС и других организациях и объединениях;
- подготовку международных двусторонних или многосторонних документов;
- предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в уставных и других органах международных организаций;
- проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед;
- участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях.